Samsung начнет экономить на смартфонах

Корпорация Samsung ради экономии не будет внедрять в будущие смартфоны более продвинутые камеры. Об этом в своем аккаунте в X заявил известный инсайдер под ником Ice Universe.

Специалист рассказал, что в 2027 году компания должна представить новый флагман Galaxy S27 Ultra. От нового и дорогого устройства будут ожидать более продвинутую камеру, чем у предшественников. Однако инсайдер выяснил, что IT-гигант установит в новую модель тот же 200-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL, который используется в актуальной модели Galaxy S25 Ultra.

Причина заключается в стремлении компании сэкономить из-за нарушения цепочек поставок. Ice Universe предположил, что дела у корпорации могут пойти еще хуже — так, фирма может зарезервировать старый сенсор для топовых смартфонов Galaxy S28 Ultra и S29 Ultra, которые должны выйти в 2028 и 2029 годах соответственно.

По словам автора, инсайд появился на фоне выпущенного Sony сенсора камеры LYTIA LYT-901, обладающего рекордным размером — 1/1,12 дюйма. Специалист считает, что Samsung обязана использовать передовые разработки в своих премиальных устройствах, но ради экономии она не будет этого делать.

В конце ноября инсайдеры рассказали, что складной смартфон Galaxy Z TriFold с тройным экраном будет стоить в несколько раз дороже обычных смартфонов. Его цена составит 2000-3000 долларов.