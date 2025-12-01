Американцы массово уверовали в инопланетян

Более половины жителей США уверовали в существование пришельцев из космоса. Это следует из опроса, проведенного британской аналитической компанией YouGov.

Согласно результатам исследования, 56 процентов американцев верят, что пришельцы существуют. 61 процент из этого числа — сторонники Демократической партии. Среди республиканцев в пришельцев верят только 46 процентов. При этом только 30 процентов американцев убеждены, что неопознанные летающие объекты являются кораблями пришельцев. 45 процентов считают, что этим феноменам есть другие объяснения. 47 процентов опрошенных заявили, что инопланетяне уже посещали Землю.

Вера в пришельцев из космоса у американцев оказалась сильнее веры в снежного человека, чупакабру и других фольклорных персонажей. В существовании снежного человека уверены только 28 процентов, в йети — 23 процента, в Лох-несского чудовища — 22 процента, а в чупакабры только 16.

Ранее известный американский режиссер и продюсер Дэн Фара обвинил военных США и других стран в использовании ядерного оружия против пришельцев. Он убежден, что США и СССР проводили высотные ядерные испытания, чтобы вывести из строя корабли инопланетян.