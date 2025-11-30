Основатель Telegram Павел Дуров объявил о запуске децентрализованной сети для ИИ-вычислений Cocoon.

© Павел Дуров/ВКонтакте

«Она обеспечивает пользователям 100% конфиденциальность при взаимодействии с ИИ. Часть запросов Telegram, связанных с автоматическим переводом сообщений, уже проходит через эту сеть», — сообщил он.

Дуров пояснил, что разработчики получат доступ к ресурсам по ценам ниже, чем у централизованных провайдеров вроде Microsoft или Amazon. В свою очередь, владельцы видеокарт смогут зарабатывать криптовалюту TON в реальном времени, подключая оборудование к Cocoon.

В октябре Дуров анонсировал запуск децентрализованной сети Cocoon с ИИ и TON.