Ученые открыли секрет выдержанного два года чеснока

Ученые из Медицинской школы Университета Миссури совершили значительный прорыв в исследовании нейропротекторных свойств чеснока.

Согласно данным, опубликованным в авторитетном научном журнале Scientific Reports, специально выдержанный чесночный экстракт демонстрирует выраженную способность защищать нервные клетки от разрушения. Исследование показало, что наиболее ценными свойствами обладает чеснок, прошедший длительную ферментацию в течение не менее 20 месяцев.

В процессе выдержки в чесноке образуются уникальные аллилсульфидные соединения, которые становятся эффективным средством против окислительного стресса — основного фактора повреждения клеток мозга при возрастных нейродегенеративных заболеваниях. Эти соединения проявляют мощные антиоксидантные и противовоспалительные свойства, защищая нейроны от разрушительного воздействия активных форм кислорода.

Экспериментальное подтверждение эффективности экстракта было получено в ходе 40-недельного исследования на лабораторных мышах. Животные, получавшие выдержанный чесночный экстракт, продемонстрировали значительное улучшение когнитивных функций по сравнению с контрольной группой. Они показывали лучшие результаты в тестах на обучение и память, проявляли сниженную тревожность и повышенную исследовательскую активность.

Биохимический анализ подтвердил улучшение нейронных связей в гиппокампе — области мозга, критически важной для формирования воспоминаний. Полученные данные открывают перспективы для создания новых профилактических средств против деменции и болезни Альцгеймера на основе выдержанного чесночного экстракта.