Ученые создали экологичную батарею, вдохновившись лимонами

Исследователи из Университета Макгилла в Канаде разработали экологичную батарею, которая может разлагаться в почве и не наносит вреда окружающей среде. Идея возникла благодаря детскому опыту с лимоном, который может вырабатывать электричество.

© Ferra.ru

В новой батарее используется желатин как электролит, а магний и молибден служат электродами. Эти элементы безвредны и могут естественно разлагаться. Однако магний покрывается пленкой, которая мешает нормальной работе батареи. Тогда команда добавила в желатиновый электролит лимонную и молочную кислоты. Они разрушили эту пленку, что позволило повысить напряжение и продлить срок службы батареи.

© McGill University

Затем инженеры применили технику вырезания по бумаге и сделали особые надрезы в корпусе батареи. Благодаря этому она может растягиваться на 80% от своей исходной длины, не теряя мощности. Чтобы проверить работоспособность, учёные создали миниатюрный сенсор. Маленькая батарейка размером 1×1 см успешно питала устройство, выдавая почти такую же мощность, как обычная батарейка AA.

После использования батарею погрузили в солевой раствор, и её желатиновый электролит и магниевый электрод полностью разложились за два месяца.