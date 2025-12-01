Баг в Windows 11 скрывает иконку входа по паролю

Как отмечают в Microsoft, после установки августовского предварительного обновления (и всех следующих за ним) у пользователей на экране блокировки пропадает иконка входа по паролю. Баг всплыл в Windows 11, а техногигант из Редмонда обещает устранить его в одном из ближайших обновлений.

© Microsoft

В обычной ситуации Windows сначала предлагает войти по ПИН-коду. Если пользователь забыл ПИН, рядом появляется значок, позволяющий переключиться на ввод пароля. Но теперь этот значок просто исчезает.

На экране создаётся впечатление, что войти можно только по ПИН-коду, хотя сама функция переключения никуда не делась — она работает, но «по невидимому месту», где раньше была иконка.

Из-за такой визуальной путаницы многие пользователи пытаются исправить ситуацию с помощью функции «Забыл ПИН» и проходят лишний круг восстановления доступа через пароль. То есть всё можно сделать куда проще, но система явно не помогает.

Microsoft уже разбирается с причиной бага и обещает вернуть значок в одном из ближайших обновлений. Судя по описанию проблемы, решение не должно занять много времени, так что фикс, скорее всего, появится в следующем пакете апдейтов, который ожидается уже в конце месяца.

Напомним, на днях Microsoft предупредила пользователей, что после установки свежих обновлений Windows на устройствах может начать появляться запрос на ввод ПИН-кода при аутентификации с помощью ключей безопасности FIDO2. Это касается Windows 11 версий 24H2 и 25H2 и связано с изменениями, которые начали внедряться ещё с сентябрьского предварительного обновления.