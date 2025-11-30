Ученые рассказали о перспективе продлить жизнь человека до 120 лет

Активную жизнь человека получится продлить до 120 лет в случае раннего мониторинга и профилактики, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя НЦФМ, академика РАН Александра Сергеева.

По словам Сергеева, проект РФ "Цифровой профиль здоровья человека" сможет в перспективе продлить активную жизнь человека за счет профилактики и мониторинга состояния здоровья, используя современные маркеры.

Академик уточнил, что болезнь не случается в одночасье, и зная необходимую информацию, может отодвинуть процесс возникновения болезни во времени.

Таким образом, речи о некоей цифровой копии человека не идет, а для постоянной оценки состояния здоровья будут использоваться биомедицинские и цифровые технологии.