MIT: ИИ способен заменить каждого десятого работающего американца

Исследование Массачусетского технологического института показало, что современный искусственный интеллект способен заменить около 11,7% рабочей силы США.

Учёные используют так называемую Large Population Model — цифровую симуляцию, отслеживающую поведение 151 миллиона работников и их 32 000 навыков, а также другие факторы, например, местоположение. По словам директора программ ИИ в Oak Ridge, модель создаёт своего рода «цифрового двойника» рынка труда США.

Результаты показывают, что сейчас ИИ влияет на 2,2% зарплатной стоимости труда, но 11,7% «рабочих функций» могут быть потенциально заменены технологиями. Исследователи подчеркивают, что их выводы «корреляционные», а не «причинно-следственные». Они не учитывают «уникальные социальные навыки людей» и «нестандартные задачи на работе».