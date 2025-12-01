Мощнейшие флагманы Huawei, Apple и Xiaomi проверили на прочность

Китайский обзорщик провёл краш-тест трёх флагманов — Huawei Mate 80 Pro Max, iPhone 17 Pro Max и Xiaomi 17 Pro Max. Все устройства были “розничными версиями”, то есть купленными в магазинах.

© Соцсети

Сначала смартфоны сбрасывали с высоты 1 метр на дерево, мрамор, гранит и булыжник — ни один из них не получил повреждений.

При падении с 1,5 метра ситуация изменилась: у iPhone 17 Pro Max треснуло стекло Ceramic Shield, а у Xiaomi 17 Pro Max появился битый пиксель на стекле камеры. Huawei Mate 80 Pro Max остался цел.

На высоте 2 метра Xiaomi 17 Pro Max полностью разбил заднюю крышку, пострадал и внутренний экран — он выбыл первым. Huawei, благодаря металлическому корпусу и стеклу Kunlun второго поколения, снова не получил видимых повреждений.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

При ударе на угол с 1,5 и 2 метров фронтальное стекло iPhone рассыпалось. У Xiaomi деформировалась рамка, но экран пострадал меньше. Huawei выдержал испытание, получив лишь небольшую вмятину на корпусе.

На асфальте уже Mate 80 Pro Max дал слабину — с 1 метра его стекло треснуло, хотя не полностью. Xiaomi пережил это испытание лучше и разбился только после нескольких падений.