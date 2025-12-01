Рассекречен iPhone 18

Следующий флагманский iPhone получит новый сенсор под дисплеем и камеру с переменной диафрагмой. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Журналисты медиа собрали главные детали относительно iPhone 18, которые были рассекречены. Авторы полагают, что в новом поколении Apple изменит дизайн передней панели устройства, разместив биометрический сенсор Face ID и фронтальную камеру под дисплеем. Это позволит избавиться от выреза Dynamic Island.

Скорее всего новый смартфон также получит переменную диафрагму для основной камеры.

«Изменяемая диафрагма будет означать, что пользователи смогут точно контролировать, сколько света попадает на датчик», — объяснили специалисты

Также линейка iPhone 18 получит A20 и A20 Pro — первые процессоры, созданные по двухнанометровому техпроцессу. В материале говорится, что переход на новую технологию позволит чипам потреблять меньше энергии и не перегреваться.

Авторы PhoneArena напомнили, что iPhone 17 Pro и 17 Pro Max получили алюминиевый корпус со стеклянной площадкой сзади. Они полагают, что в новом поколении площадка из стекла будет менее заметна, а дизайн устройств в целом будет «более обтекаемым». В заключении специалисты рассказали, что новые смартфоны Apple получат «более разнообразное» программное обеспечение (ПО) — вероятно, в iPhone появится Google Gemini и другие сторонние сервисы искусственного интеллекта (ИИ).

В конце ноября авторы портала MacRumors рассказали, что iOS 27 получит обновление Liquid Glass, новую Siri и сервис «Здоровье+». Новая операционная система (ОС) выйдет осенью 2027 года.