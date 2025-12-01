Samsung делает самый дешевый в мире трикладной смартфон

Южнокорейская компания Samsung готовится к выпуску своего первого трикладного смартфона, который может стоить дешевле, чем ожидалось. Согласно данным инсайдеров, стартовая цена устройства на домашнем рынке составит около 3,6 млн вон (примерно $2 447 или 190 тыс. руб. по курсу на 30 ноября 2025 года, – «Газета.Ru»), что значительно ниже первоначальных прогнозов в $3 000 (около 233 тыс. руб.). Об этом сообщает издание GizmoChina.

Такое ценовое позиционирование сделает новый Galaxy Z Fold прямым конкурентом Huawei Mate XT — единственного доступного сегодня на рынке трикладного смартфона, который стоит около $2 520 (196 тыс. руб.).

Конструкция Samsung использует два шарнира, один из которых обеспечивает более плотное прилегание сложенных частей дисплея. При этом Samsung будет использовать G-образную схему складывания внутрь, что защитит OLED-панель от внешних воздействий. В Huawei Mate XT используется Z-образная модель складывания, что наоборот делает некоторые сегменты дисплея более уязвимыми.

В разложенном состоянии устройство Samsung будет превращаться в 10-дюймовое рабочее пространство, тогда как внешний экран с диагональю 6,5 дюйма подойдёт для использования, а-ля смартфон. Аппаратная начинка будет соответствовать флагманскому уровню: основная камера 200 на Мп с 100-кратным зумом, титановый корпус и топовый процессор Snapdragon 8 Elite series. Особенностью питания станет система из трёх аккумуляторов, возможно, на основе кремний-углеродных элементов.

Ожидается, что южнокорейский технологический гигант представит трикладной смартфон в 2026 году.