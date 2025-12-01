В ChatGPT скоро появится раздражающее пользователей дополнение

В бета-версии мобильного приложения ChatGPT для Android был обнаружен код, указывающий на подготовку к внедрению в сервис механизмов показа рекламы, традиционно считающейся самым раздражающим типом контента в сети. Об этом сообщает издание Bleeping Computer (BC).

В сборке 1.2025.329 нашли прямые ссылки на такие функции, как «поисковая реклама» и «карусель рекламных объявлений». Это может кардинально изменить экономику интернета, поскольку до сих пор чат-бот от OpenAI оставался практически свободным от баннеров.

Если сейчас Google знает, что пользователи ищут, то ChatGPT понимает, о чем они думают, что открывает беспрецедентные возможности для таргетированной рекламы, считают в BC. Предполагается, что первоначально рекламные модули будут встроены исключительно в поисковые функции, аналогично Google, однако в будущем это может распространиться и на другие типы взаимодействия с ИИ.

Такой шаг способен оказать огромное влияние на цифровой рынок, считают в BC, учитывая стремительный рост аудитории сервиса. По последним оценкам, еженедельно ChatGPT используют около 800 млн человек, а ежедневно через него проходит примерно 2,5 млрд запросов. Крупнейшей пользовательской базой стала Индия, опередившая США.