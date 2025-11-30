Названы неожиданные применения ядерной физики в повседневной жизни

Ядерная физика давно перестала быть сферой, ограниченной атомными станциями, сообщил ведущий инженер Института ядерной физики имени Г. И. Будкера Александр Кондратьев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал неожиданные применения науки в повседневной жизни.

«Инструменты для изучения материи на глубоком уровне стали основой современных микросхем, а технологии, разработанные для ядерных экспериментов, легли в основу детекторов и измерительных приборов, которые используются в быту», — поделился инженер.

Он отметил, что в повседневной жизни люди сталкиваются с такими технологиями чаще, чем думают.

«Ионизационные пожарные датчики используют небольшие источники излучения, МРТ работает на явлении ядерного магнитного резонанса, а ПЭТ-сканеры применяют радиоизотопы для диагностики заболеваний», — уточнил он.

Кондратьев подчеркнул, что без сверхточных атомных часов — одного из ключевых достижений ядерной физики — были бы невозможны спутниковая навигация и синхронизация сетей связи.

«Гамма-излучение позволяет обнаруживать скрытые трещины и дефекты в металле, бетоне и сварных соединениях, не разбирая конструкцию. Это повышает безопасность мостов, зданий и оборудования», — добавил эксперт.

По его словам, радионуклидные датчики используются и в логистике: они измеряют уровень жидкостей, плотность материалов и даже качество упаковки.

В сельском хозяйстве мы применяем радионуклиды, чтобы отслеживать движение удобрений и контролировать загрязнение почв Александр Кондратьев инженер

Инженер подчеркнул, что безопасность продуктов часто обеспечивается именно благодаря ядерным методам. Так, стерилизация излучением уничтожает бактерии, плесневые споры и паразитов в сухофруктах, специях и ряде злаков, продлевая срок хранения без химии. Кроме того, радиоизотопные методы позволяют контролировать герметичность упаковки, выявлять загрязнения тяжелыми металлами и проверять качество пищевой пленки, включая ее толщину.

Кондратьев также отметил, что ядерные методы активно участвуют в разработке экологичных технологий и новых материалов. В частности, исследования на уровне атомов позволяют создавать сверхпрочные сплавы и радиационно-стойкие покрытия, которые уже используются в авиации и энергетике. При этом ионная имплантация помогает улучшать свойства полимеров и полупроводников, а радиационные методы — очищать сточные воды, контролировать выбросы и разрабатывать катализаторы для «зеленой» химии.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал в 2030 году запуск первой в мире ядерной энергосистемы с замкнутым топливным циклом.