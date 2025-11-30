Названа выделенная правительством РФ сумма на строительство спутников связи

Правительство России выделило Министерству цифровизации 16,7 миллиарда рублей на проектирование и изготовление четырех спутников связи и вещание. Распоряжение Михаил Мишустин.

Бюджетное средства Минцифры получит до конца текущего года.

«Выделяются в целях обеспечения создания спутников связи и вещания государственной орбитальной группировки гражданского назначения на геостационарной орбите с учетов требуемого страхования», — отмечается в документе.

Строительство полностью российских спутников «Экспресс-40», «Экспресс-АМУ6», «Экспресс-АМУ51» и «Экспресс-АМУ52» компания «Космическая связь» планирует начать в 2026 году. А к 2030 году компания надеется создать еще семь аппаратов.