На Солнце произошло пять мощных вспышек

Газета.Ru

На Солнце произошло пять вспышек предпоследнего класса мощности (M). Об этом сообщает на сайте Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

На Солнце произошло пять мощных вспышек
© NASA

Там зарегистрировали пять вспышек:

  • в 01:22 в группе пятен 4294 (S17E89) произошла вспышка M5.9 продолжительностью 13 минут;
  • в 03:02 в группе пятен 4294 (S14E89) зафиксировали вспышку M1.6 продолжительностью 15 минут;
  • в 07:20 в группе пятен 4294 (S17E89) была зарегистрирована вспышка M1.6 с продолжительностью восемь минут;
  • вспышка M1.1 произошла в 16.16 в группе пятен 4294 (S12E89) и длилась 23 минуты;
  • а в 19.07 была зафиксирована вспышка M2.9 (N20E89), которая продолжалась 48 минут.

Солнечная вспышка — взрыв на Солнце, который случается, когда энергия в скрученных магнитных полях высвобождается наружу. Она порождает поток радиации во всех диапазонах электромагнитного спектра, от радиоволн до рентгеновских и гамма-лучей. В зависимости от мощности рентгеновского излучения вспышки на солнце могут иметь класс A, B, C, M или X. Вспышки 29 ноября близки к последнему классу. Такие взрывы большие, способны вызвать радиопомехи на всей планете и долгие магнитные бури.

промо изображение