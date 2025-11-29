В работе умных колонок «Алиса» произошел массовый сбой

Россияне пожаловались на массовый сбой в работе умных колонок Алисы. Это следует из данных портала Downdetector.

© Газета.Ru

Первые жалобы на голосовой помощник стали поступать из разных регионов страны в 13:57 (мск). Пик пришелся на 16:30 (мск). В 16:00 до 17:00 зафиксировали более 350 жалоб.

Пользователи жалуются, что устройство не включает музыку при наличии интернета. Также колонка озвучивает ошибочные прогнозы погоды, не реагирует на команды и не позволяет управлять функциями умного дома.

«Что-то пошло не так. Повторите, пожалуйста», — отвечает «Алиса» на запросы. В некоторых случаях колонка говорит, что «ее уронили» или что «у нее что-то сломалось».

По данным Downdetector, неполадки затронули значительную часть аудитории, проблемы возникли в том числе и в Белоруссии.

28 ноября в Москве пользователи пожаловались на сбои в работе мессенджера WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Часть пользователей не могла отправить сообщения, которые не доходили ни через Wi-Fi, ни через мобильный интернет, независимо от оператора связи.