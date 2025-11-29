Похоже, Apple производство своего процессора M7 поручит компании Intel

Аналитик Мин-Чи Куо докладывает: Apple рассматривает Intel как производителя своего будущего базового чипа M7. Для этого варианта компания может вовсе отказаться от услуг TSMC.

По данным Куо, обычная версия M7 — та, что для будущих MacBook Air, iPad и, возможно, более доступной версии гарнитуры Vision Pro — может производиться по техпроцессу Intel 18A. Для Apple будет создана специальная версия — 18AP. Массовый выпуск ожидается только в 2027 году.

При этом более мощные модели — M7 Pro и M7 Max — Apple по-прежнему планирует заказывать у TSMC, используя её технологию N2P или улучшенный процесс A18.

Для Intel контракт с Apple может стать большим успехом. Сейчас производитель пытается вернуть свои позиции после многих лет задержек и потерь клиентов. Имя Apple способно привлечь и других заказчиков, которые ищут альтернативу TSMC.