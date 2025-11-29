Microsoft не смогла ускорить «Проводник» Windows 11 до уровня Windows 10

Компания Microsoft тестировала новую функцию ускорения работы файлового менеджера Windows 11, однако профильные эксперты отмечают, что даже с предзагрузкой «Проводник» остается медленнее, чем в предыдущей версии ОС. Это было продемонстрировано в тесте авторов Windows Latest на их странице в соцсети X (ранее Twitter).

© Microsoft

Эксперты сравнили скорость загрузки элементов в «Проводнике» на Windows 10 и Windows 11. Результаты показали, что функция предзагрузки в актуальной версии операционной системы снижает задержку отображения списка файлов, но до уровня прошлой версии операционной системы производительность не дотягивает.

Сторонний файловый менеджер File Pilot при этом продемонстрировал более высокую скорость работы по сравнению со штатным приложением. При этом небольшое ускорение штатного «Проводника» удалось получить путем отключения всех системных анимаций, однако это не компенсировало разрыв с Windows 10.

Тесты показали, что дополнительная функция практически не влияет на потребление оперативной памяти: использование предзагрузки увеличивает нагрузку лишь до 67,4 МБ по сравнению с 32,4 МБ в стандартном режиме.

Итог эксперимента сводится к следующему: Microsoft выполнила обещание ускорить файловый менеджер Windows 11, однако по сравнению с Windows 10 «Проводник» все равно остается менее отзывчивым.

