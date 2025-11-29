Когда Байконуру вернут пилотируемые полеты

На космодроме Байконур повреждена стартовая площадка после успешного запуска ракеты «Союз МС-28» к МКС. Специалисты Роскосмоса проводят оценку состояния комплекса и обещают устранить повреждения в ближайшее время. Как отмечают эксперты, такая ситуация не является беспрецедентной и в случае необходимости у России есть альтернативные варианты для проведения пилотируемых пусков.

В четверг в ходе пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» к Международной космической станции (МКС) на космодроме Байконур был поврежден ряд элементов стартового стола. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса, уточнив, что сотрудники корпорации проводят оценку состояния комплекса.

Там также отметили, что после пуска могут появляться повреждения, поэтому в мировой практике обязателен подобный осмотр. Речь идет о повреждениях площадки № 31 (одна из кабин обслуживания), которую отраслевые эксперты называют единственной действующей для проведения пилотируемых пусков «Союзов».

Сам запуск ракеты прошел в штатном режиме и состоялся в четверг в 12:27 мск. Он был приурочен к 25-летию первой длительной экспедиции на МКС. На борту корабля находились космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс. «Союз МС-28» пристыковался к модулю «Рассвет» российского сегмента МКС в 15:34 мск, менее чем через три часа экипаж перешел на борт станции.

По неофициальным данным, в ходе пуска газовой струей ракетного двигателя первой ступени могла быть вырвана часть стартового комплекса № 6 космического ракетного комплекса № 31. Популяризатор космонавтики Виталий Егоров отметил, что на трансляции запуска, которую вел Роскосмос, было видно, что «в газоотводном лотке под стартовым столом оказалась какая-то массивная металлическая конструкция, которой там быть не должно».

В соцсетях даже появились спекуляции на тему того, что Россия якобы «лишилась возможности запускать в космос людей, чего не было с 1961 года». Однако в Роскосмосе подчеркнули: «Для восстановления есть все необходимые резервные элементы, и в ближайшее время повреждения будут устранены». Как отмечают эксперты, произошедшее на Байконуре не является беспрецедентным событием, и последствия аварии можно быстро устранить, поскольку не были повреждены основные системы стартовой площадки.

«Стартовые комплексы "Союзов" имеют каналы для отвода раскаленных газов от двигателей первой и второй ступеней, работающих одновременно при пуске ракеты. При этом работа ракетного двигателя – нелинейный процесс, сопровождающийся огромными выбросами энергии. Поэтому повреждения стола и каких-то вспомогательных элементов возможны», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

«Произошедшее на Байконуре не является беспрецедентным событием. Инцидент нештатный, но и отнюдь не катастрофический. Персонал и основные системы не затронуты. Именно поэтому операции последних нескольких часов перед стартами проводятся в отсутствие людей. Думаю, повреждения будут устранены в течение месяца. Насколько я знаю, все необходимое основное оборудование на космодроме есть в нескольких экземплярах и может быть заменено в кратчайшие сроки», – продолжил собеседник.

По его словам, на сегодняшний день 31-я площадка, действительно, единственная на Байконуре для запуска российских пилотируемых миссий. Но в распоряжении РФ в перспективе будет космодром Восточный. «Кроме того, мы ранее использовали космодром Куру во Французской Гвиане. Правда, в данный момент санкции могут помешать это сделать. В любом случае, ситуация принципиально далека от утверждений, что Россия впервые с 1961 года якобы утратила возможность запускать людей в космос», – рассуждает аналитик. С тем, что повреждения на Байконуре не носят чрезвычайного характера, согласен Александр Лазуткин, Герой России, летчик-космонавт.

«Ракета ушла штатно – это главное. Ранее у нас также происходили повреждения стартового стола. Например, при одном из запусков сверхтяжелой ракеты-носителя "Энергия" струей вырвало несколько бетонных плит. Но ничего серьезного задето не было», – отметил космонавт.

В свою очередь, научный журналист Михаил Котов, который наблюдал за пуском «Союза МС-28», назвал «явным вбросом» и нагнетанием ситуации заявления о том, что Россия якобы лишилась возможности запускать пилотируемые корабли.

«Да, на Байконуре произошла нештатная ситуация, но говорить о прекращении пилотируемой программы попросту глупо», – подчеркнул Котов.

По его информации, аэродинамический удар выхлопных газов ракеты привел к тому, что «кабину обслуживания пусковой площадки сорвало со своего места и выбросило в лоток газоотвода». Все это случилось уже после отрыва «Союза» со стартового стола.

«По идее, кабина обслуживания должна была находиться в специальной нише, но, судя по всему, ее вытащило силой выхлопных газов. На площадке в этот момент никого не было, никто не пострадал», – уточнил собеседник.

Причины инцидента выяснит специальная комиссия, отметил журналист.

«На ремонт потребуется несколько месяцев. Первый запуск с площадки может быть осуществлен уже в первом квартале 2026 года», – сообщил Котов со ссылкой на мнение специалистов ракетно-космической отрасли.

Эксперт согласен, что если возникнет необходимость в пилотируемой миссии до завершения ремонта, то могут начаться работы на Восточном, но «пока специалисты уверены, что проще починить 31-ю площадку».