На Солнце зафиксированы три новые мощные вспышки

На Солнце впервые с 16 ноября произошли вспышки класса М, рассказали специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

Астрономы пояснили, что самой сильной стала первая из трех вспышек, произошедшая в 01:24 по Москве и классифицированная как M5.9. Они уточнили, что мощность события составила 59% от порога высшего балла X.

«Сам факт таких вспышек не является неожиданным; удивляться в данном случае можно лишь тому, что звезде потребовалось более 12 часов, чтобы выйти на этот уровень: ожидалось, что это произойдет ещё вчера», — отметили ученые.

По их словам, в настоящее время всплеск активности развивается по более мягкому сценарию, чем три недели назад, ситуация выглядит чуть менее напряженной.

Ученые предупредили о возобновлении сильных солнечных вспышек

Специалисты заметили, что «главная звезда сцены», область 4274, пока ещё находится за краем Солнца. Вместе с тем, добавили они, видимые на севере над левым краем звезды вершины магнитных петель с высокой долей вероятности принадлежат именно этой области.