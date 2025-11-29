Назван необычный способ остановить погружение Европы в ледниковый период

Ученые придумали необычный способ остановить разрушение Гольфстрима и погружение Европы в новый ледниковый период - он включает в себя таяние ледяного покрова.

© Московский Комсомолец

Таяние Западно-Антарктического ледяного покрова может спасти Гольфстрим, говорится в новом исследовании. Огромная ледяная масса в южном полушарии содержит около 750 000 кубических миль льда – этого достаточно, чтобы заполнить стадион "Уэмбли" почти в три миллиарда раз, пишет Daily Mail. По мере таяния Западно-Антарктического ледяного покрова соленая вода поступает в Северную Атлантику, что помогает воде оставаться достаточно плотной, чтобы поддерживать движение важнейших океанских течений, сообщают авторы исследования.

Однако ученые подчеркивают, что при других обстоятельствах таяние Западно-Антарктического ледяного покрова стало бы настоящей катастрофой. Если бы ледяной покров растаял, уровень моря поднялся бы на 4,3 метра, что привело бы к наводнениям, человеческим жертвам, повреждению инфраструктуры и многому другому.

Полученные данные свидетельствуют о том, что нам, возможно, придется выбирать между спасением Гольфстрима (который предотвратил бы глубокое замерзание Европы) и спасением ледяного покрова Западной Антарктики (который предотвратил бы глобальное наводнение).

Как признает автор исследования доктор Саша Синет, климатолог из Утрехтского университета, "трудно сказать, какой из ужасающих сценариев хуже".

В конечном счете, сокращение выбросов парниковых газов может быть единственным способом спасти Гольфстрим и ледниковый покров – и избежать обоих возможных последствий.

Гольфстрим - это лишь малая часть гораздо более широкой системы течений, официально называемой Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляцией (АМОС), напоминает Daily Mail. Являясь "океанским конвейером", АМОС перемещает теплую воду у поверхности океана на север – из тропиков в северное полушарие. Когда теплая вода достигает Северной Атлантики (Европы, Великобритании и восточного побережья США), она отдает тепло, а затем замерзает. При образовании льда в океанской воде остается соль. Из–за большого количества соли в воде она становится плотнее, оседает и уносится на юг – обратно к тропикам - в океанские глубины. В конце концов вода поднимается обратно к поверхности и нагревается ("апвеллинг"), завершая цикл.

Эксперты полагают, что AMOC приносит в северное полушарие достаточно тепла, чтобы поддерживать там относительно умеренную температуру, поэтому, если AMOC замедлится или прекратит свое действие, большая часть Европы и США могут оказаться в зоне глубокого замерзания.

Но, по мнению исследователей из Утрехтского университета, Западно-Антарктический ледяной покров может стать потенциальным спасителем AMOC.

Команда использовала компьютерную модель CLIMBER-X, чтобы предсказать, что произойдет, если Гренландия и Антарктида начнут быстро таять в будущем из-за продолжающегося глобального потепления.

CLIMBER-X моделирует реакцию Земли на изменения различных факторов, связанных с климатом, таких как изменение концентрации парниковых газов. Удивительно, но модель показала, что таяние ледяного покрова Западной Антарктики не всегда увеличивает риск обвала ледяного покрова.

При определенных условиях, например, когда таяние льда было быстрым и начало замедляться по мере того, как таяние в Гренландии достигло своего пика, это могло бы предотвратить полный коллапс. Такой эффект возникает из-за того, что талая вода Антарктики изменяет поведение слоев воды в Южном океане, что в конечном итоге приводит к тому, что вода становится немного более соленой в Северной Атлантике.

Со временем это помогает воде оставаться достаточно плотной, чтобы поддерживать движение AMOC, по крайней мере, в соответствии с компьютерной моделью, рассказывает Daily Mail.

Предыдущие исследования уже показали, что таяние ледяного покрова Гренландии дестабилизирует АМОК. Когда талая вода попадает в Северную Атлантику, это может замедлить или остановить опускание плотной воды, которая способствует его движению.

Удивительно, но исследование, опубликованное в журнале Science Advances, похоже, свидетельствует об обратном в отношении ледяного покрова Западной Антарктики.

"Таяние Гренландии, как правило, дестабилизирует АМОК, тогда как, как мы показали, таяние Западно-Антарктического ледяного покрова может при определенных условиях стабилизировать его", - рассказывает доктор Синет в интервью Daily Mail.

Однако, если выбрать неправильный момент, например, если таяние Западно-Антарктического ледяного покрова достигнет пика слишком поздно или будет происходить слишком медленно, его стабилизирующий эффект пропадет. На самом деле, таяние Западно-Антарктического ледяного покрова может даже ускорить переломный момент AMOC.

Доктор Синет подчеркивает, что выбросы парниковых газов необходимо сократить, чтобы избежать как коллапса АМОС, так и таяния ледяного покрова Западной Антарктики. Но новые результаты могут быть полезны для понимания нюансов глобального потепления.