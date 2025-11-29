Ученые предупредили о наибольшей опасности для мира «скрытых» вулканов

Забудьте о Йеллоустоне или Этне! Ученые предупреждают, что "скрытые" вулканы представляют наибольшую опасность для мира - после извержения на днях малоизвестного вулкана в Эфиопии.

Малоизвестный вулкан в Эфиопии извергся впервые по меньшей мере за 12 000 лет, что вызвало опасения, что "скрытые" вулканы остаются незамеченными. Профессор Майк Кэссиди, вулканолог из Бирмингемского университета, говорит, что самые малоизученные вулканы в мире "представляют наибольшую угрозу".

Известные как "скрытые" вулканы, они менее известны, чем Йеллоустоун или Этна, даже среди ученых, а это значит, что за ними ведется не такое тщательное наблюдение.

Примерами могут служить Эль-Чичон в Мексике, гора Пинатубо на Филиппинах, гора Мерапи в Индонезии и Ла-Суфриер на карибском острове Сент-Винсент.

В материале для The Conversation профессор Кэссиди предупреждает, что "следующая глобальная вулканическая катастрофа" может произойти из-за скрытого вулкана.

"Часто упускаемые из виду, эти "скрытые" вулканы извергаются чаще, чем большинство людей думают, - отмечает он. – В таких регионах, как Тихий океан, Южная Америка и Индонезия, извержения вулканов, история которых не известна, происходят каждые семь-десять лет. Их последствия могут быть неожиданными и далеко идущими”.

Предупреждения ученого последовали за извержением вулкана Хайли Губби в Эфиопии, которое произошло впервые за примерно 12 000 лет. Столб пепла поднялся в небо на 8,5 миль, а вулканический материал упал в Йемене и распространился в воздушном пространстве над северной Индией, что привело к сбоям в авиасообщении. К счастью, власти Эфиопии сообщили, что жертв в результате извержения нет, хотя полеты в регион и из него могут быть нарушены.

Однако история показывает, что подобные "скрытые" вулканы потенциально могут привести к человеческим жертвам и массовым разрушениям, отмечает Daily Mail.

Профессор Кэссиди указывает на Эль–Чичон, малоизвестный и неконтролируемый, но действующий вулкан, ответственный за "самую страшную вулканическую катастрофу в Мексике за последнее время".

В 1982 году произошло сильное извержение вулкана Эль–Чичон, который после многовекового затишья – возможно, с 14 века - унес жизни более 2000 человек и вынудил 20 000 человек покинуть свои дома. Но мониторинг Эль–Чичона был проведен только после катастрофы, что говорит о том, что геологи слишком "реактивны", а не проактивны, когда речь заходит о готовности к катаклизмам.

Ученые следят за вулканами, наблюдая за визуальными признаками (например, за появлением новых или расширенных территорий), повышением сейсмической активности и любыми изменениями в выбросах газов.

Эль–Чичон не извергался с 1982 года, но он по-прежнему считается действующим вулканом, что означает, что в будущем он может извергнуться снова.

"Три четверти крупных извержений (таких как Эль–Чичон и более крупные) происходят из вулканов, которые находились в состоянии покоя не менее 100 лет и, как следствие, привлекали к себе наименьшее внимание", - подчеркивает профессор Кэссиди, который возглавляет организацию под названием Global Volcano Risk Alliance.

Помимо непосредственных последствий извержения, вулканы изменяют климат как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, пишет Daily Mail. В случае Эль-Чичона сера, образовавшаяся в результате извержения, образовала отражающие частицы в верхних слоях атмосферы, что привело к охлаждению северного полушария и смещению африканских муссонов на юг, вызвав сильную засуху. Это привело к массовому голоду в Эфиопии и Восточной Африке в 1983-85 годах, который унес жизни примерно 1 миллиона человек.

В настоящее время особую обеспокоенность вызывают недостаточно контролируемые вулканы в таких регионах, как Латинская Америка, Юго–Восточная Азия, Африка и Тихоокеанский регион. В этих регионах миллионы людей живут вблизи вулканов, о которых практически ничего не известно, а значит, неизвестно, когда они извергались в последний раз.

Профессор Кэссиди приходит к выводу, что "глобальные инвестиции в вулканологию не поспевают за рисками", и люди теперь могут оказаться в опасных зонах.

Мониторинг ведется менее чем за половиной действующих вулканов, а научные исследования по–прежнему в основном сосредоточены на немногих известных вулканах.

"Когда ведется мониторинг вулканов, когда местные сообщества знают, как реагировать, и когда связь и координация между учеными и властями эффективны, можно спасти тысячи жизней", – отмечает эксперт.

Его предупреждения перекликаются с советами команды ученых из Кембриджского университета, которые заявили, что даже "незначительные" извержения вулканов могут вызвать хаос. Эксперты определили семь критических точек, где скопления относительно небольших, но активных вулканов находятся рядом с жизненно важной инфраструктурой, которая, в случае ее паралича, может иметь серьезные глобальные последствия.