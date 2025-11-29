Анализ радиосигналов, зафиксированных от кометы 3I/Atlas, предоставил решающие доказательства ее естественного рождения, включая характерные частоты излучения, заявил ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Радиосигналы, зафиксированные от кометы 3I/Atlas, подтверждают ее естественное происхождение, рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, передает ТАСС.

По его словам, радиотелескопы обнаружили излучение в дециметровом диапазоне на частотах 1665-1667 мегагерц, что, по словам Эйсмонта, характерно именно для областей звездообразования и комет.

Ученый добавил, что данное радиоизлучение связано с распадом молекул воды на комете под воздействием солнечного света. По оценке Эйсмонта, это является лучшим доказательством естественного происхождения кометы 3I/Atlas, ставя точку в дискуссиях о характере ее появления.

Астрономы по всему миру продолжают наблюдать за этим межзвездным объектом и рассчитывают получить дополнительные радиосигналы в установленном частотном спектре. Комета 3I/ATLAS стала третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами для подобных наблюдений.

Сейчас комета сближается с Землей, но наблюдать ее можно только в мощные профессиональные телескопы. Максимальное сближение ожидается 19 декабря, когда расстояние до Земли составит 269 млн км.

Раскрыто загадочное поведение «инопланетного корабля» 3I/ATLAS

Как писала газета ВЗГЛЯД, у межзвездного объекта 3I/ATLAS наблюдается редкий антихвост, который сохраняется дольше, чем у обычных комет.

Объект 3I/ATLAS приближается к Земле со скоростью 2 млн км в сутки.

Астроном Владимир Сурдин ранее заявил об отсутствии аномалии в курсе движения этой кометы.