Археологи сообщили о раскрытии многовековой тайны каменных гигантов острова Пасхи

Археологи говорят, что 3D-модель многовековой каменоломни с незаконченными каменными головами на острове Пасхи дает новые сведения о том, как были созданы эти памятники. Новые сведения удалось получить ученым и о том полинезийском обществе, которое создало эти таинственные статуи.

Отдаленный остров, также известный как Рапа-Нуи, знаменит своими гигантскими скульптурами, возвышающимися над Тихим океаном, но его жители так и не возвели самую большую статую в округе. Гигантская голова, наряду с сотнями других, остается вмурованной в скалу в карьере, вулканическом кратере, отмечает CNN.

Согласно исследованию, опубликованному на днях в журнале PLOS One, отдельные кланы, а не единое целое с рабочей силой по всему острову, как считалось ранее, вероятно, организовали строительство удивительных каменных голов, известных как моаи.

“Сам масштаб, казалось, требовал централизованной координации, - рассказывает соавтор исследования Карл Липо, профессор факультета антропологии Бингемтонского университета в Нью-Йорке. – Наличие памятников стало очевидным свидетельством иерархии. Памятники означали вождей, потому что вожди строили памятники”.

Для анализа местности исследователи построили первую 3D-модель карьера Рано Рараку моаи с высоким разрешением, на основе 11 000 перекрывающихся изображений, сделанных дроном в процессе, известном как фотограмметрия.

Ученые выявили 30 различных участков добычи полезных ископаемых, которые, по их словам, предполагают наличие нескольких независимых рабочих зон. Команда также обнаружила свидетельства транспортировки моаи из карьера в разных направлениях, прежде чем их установили на огромных платформах, разбросанных по всему острову.

Такой подход, по мнению авторов, также указывает на то, что изготовление мегалитических фигур не находилось под централизованным управлением.

“Это означает, что вся производственная цепочка — от первой резки породы до изготовления окончательных деталей статуй — проходила в отдельных зонах, а не перемещалась между участками на разных этапах производства, - как это было бы в случае с промышленным карьером», поясняет Карл Липо.

Он добавил, что в разных зонах наблюдались различия в методах извлечения и обработки камня. Эта картина подтверждает, что Рапа-Нуи не были политически единым обществом, а состояли из небольших и независимых семейных групп.

Модель позволяет по-новому взглянуть на монументальные работы, которые проводились на крошечном острове, где с 13 по 17 века было воздвигнуто около 1000 каменных статуй. По словам Липо, средняя статуя была высотой 4 метра и весила 12,5 тонны, а некоторые превышали 20 тонн.

Модель карьера показала 426 статуй моаи на различных стадиях завершения, 341 траншею, прорезанную для создания контуров блоков для высечки, и 133 пустоты в скале, из которых были успешно извлечены статуи, а также пять столбов, которые служили опорными точками для спуска статуй вниз по склонам. Ремесленники добывали и вырезали большинство статуй в положении лежа на спине, причем большинство из них были вырезаны сверху вниз, хотя некоторые были извлечены сбоку. Наиболее распространенный метод заключался в определении деталей лица, прежде чем обрисовать в камне очертания головы и туловища.

По словам Липо, среди незаконченных статуй есть то, что могло бы стать самым большим моаи, если бы оно было закончено и установлено. Известная как Те Токанга, она имеет высоту около 21 метра и весила бы около 270 тонн, если бы была завершена, сказал он.

“Некоторые статуи превысили практические ограничения по транспортировке, - отмечает Липо. – Это могло произойти в том случае, если, как мы подозреваем, обострение конкуренции подтолкнуло сообщества к созданию еще более крупных статуй. Эти попытки увеличить размеры представляют собой проверку сообществ на прочность и осознание ограничений”.

Карл Липо добавил, что многочисленные статуи, оставшиеся в Рано Рараку, представляют собой обычные работы в карьере, а не заброшенность. Исследование, проведенное в 2019 году, показало, что производство статуй продолжалось до прибытия европейцев, отметил он.

“Карьер не вышел из строя катастрофически, но, скорее всего, был выведен из строя из-за распространившихся привезенных европейцами болезней”, - сказал он.

По словам Хелен Мартинссон-Валлин, профессора кафедры археологии Уппсальского университета в Швеции, в ходе последнего исследования на этом месте впервые были использованы методы фотограмметрии, но результаты на самом деле не показали ничего принципиально нового об обществе Рапа-Нуи. Мартинссон-Уоллин, которая не принимала участия в исследовании, сказала, что такие ученые, как английский археолог и антрополог Кэтрин Рутледж, выявили клановую систему 100 лет назад.

“Позже это было определено как так называемое открытое общество, что означает отсутствие верховного вождя, который правил бы обществом, и несколько исследований показали, что этот тип социальной структуры может также демонстрировать мегалитические сооружения”, - отмечает Мартинссон-Валлин.

По словам Кристофера Стивенсона, археолога и профессора Школы мировых исследований Университета Содружества Вирджинии, который также не принимал участия в исследовании, в исследовании использовался “инновационный подход”. Он добавил, что гипотеза команды о том, что деятельность в карьере представляет собой децентрализованное производство моаи различными родственными группами, была “важной и требующей оценки”.

Однако Стивенсон указывает, что оценка исследователей не была подкреплена достаточным количеством данных. Например, он сказал, что рядом с карьером был дом в стиле, не упомянутом в исследовании, который отличался от менее продуманных жилых построек и, следовательно, мог отражать какое-то социальное разделение или отличие.

Остров Пасхи, который сегодня является частью Чили, был заселен небольшой группой полинезийских мореплавателей около 900 лет назад и долгое время вызывал восхищение, а также ожесточенные споры о том, как сложные общества иногда могут привести к разрушительному краху.

Некоторые авторы, такие как географ Джаред Даймонд в своей книге 2005 года “Коллапс: как общества выбирают неудачу или успех”, использовали остров Пасхи в качестве поучительного примера того, как эксплуатация ограниченных ресурсов может привести к катастрофическому сокращению населения, экологическому опустошению и разрушению культуры в результате междоусобиц.

Эта теория остается спорной. Более поздние исследования показали обратное: на самом деле Рапа-Нуи был местом жительства для небольшого, но устойчивого общества, напоминает CNN.

По словам Карла Липо, последние результаты способствуют такому переосмыслению, дополняя картину жизнеспособного сообщества, адаптировавшегося к одной из самых изолированных сред на Земле.