Космонавт оценил планы NASA за 10 лет построить на Луне деревню

Герой России и летчик-космонавт Федор Юрчихин оценил планы NASA создать лунную деревню, где смогут жить люди уже к 2035 году. Он назвал их «абсолютно нереальными». Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

© NASA

По словам Юрчихина, на данный момент нет ни четкой концепции построения поселений на Луне, ни разработанных средств доставки крупных грузов.

«Жилой модуль - это как модуль станции, это порядка 12-20 тонн. А мы самое большее, что сажали, это луноходы, которые весят меньше тонны. А этот модуль мы ещё должны мягко посадить», — подчеркнул космонавт.

Он отметил, что обсуждать такие идеи всегда можно, но реализовать их в обозримом будущем крайне сложно.