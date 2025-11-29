Польша заявила о запуске первых спутников в космос

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о запуске первых польских спутников в космос. Об этом он сообщил в соцсети X.

Он отметил, что военный Micro SAR и спутники программы PIAST были запущены ракетой Falcon 9.

«Для него это всего 500 километров. Для Польши — гигантский прыжок в будущее», — отметил политик.

Туск: в ЕС хотят договориться по активам РФ до конца года

Ранее министр фондов и региональной политики республики Катажина Пельчиньская-Наленьч рассказала, что Польша планирует запустить первый разведывательный космический аппарат в 2025 году. Она отметила, что спутники увеличат возможности Вооруженных сил Польши по сбору разведывательных данных. Проект реализуют совместно с польской компанией Creotech Instruments.