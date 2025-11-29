В декабре Землю ждут звездопады, солнцестояние и сближение с межзвездной кометой

В декабре жители Земли смогут увидеть ряд астрономических явлений, самыми интересными из которых можно считать полнолуние и несколько метеорных потоков. Также в декабре произойдет зимнее Солнцестояние, а Земля максимально сблизится с межзвездной кометой 3I/ATLAS.

Жители Земли, которым позволят погодные условия, увидят полнолуние 4 декабря.

Россияне могут наблюдать самую яркую комету года

14 ноября ожидается пик метеорного потока Геминиды, во время которого количество метеоров будет достигать 150 в час. Другой звездопад, Урсиды, во время которого ожидается до 10 метеоров в час, достигнет пика 22 декабре. День зимнего солнцестояния 21 декабря.

Комета 3I/ATLAS достигнет точки максимального сближения с Землей 19 декабря, но увидеть ее нельзя будет ни с помощью бинокля, ни посредством любительского телескопа.