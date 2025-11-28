Новый ледниковый период перевернет жизнь всего человечества. Как это будет?

Заснеженные города, морозы под -70 и вымирающее человечество: примерно так все будет выглядеть в грядущий ледниковый период, пугают фантасты. Впрочем, справедливости ради - не только они.

Стремительно расползающееся по нашей планете пятно - модель того, как будет меняться климат. Еще с начальной школы всем хорошо известно: течение Гольфстрим для Европы - как большой естественный обогреватель. В науке даже сложный термин придумали - "Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция". Как раз ее-то китайские и американские ученые и исследовали вдоль, поперек, но главное - в глубину. Там, под водой, на расстоянии одного-двух километров уже идут необратимые процессы. В обозримой перспективе Гольфстрим может полностью остановиться.

"Это может указывать на катастрофу уже в конце текущего столетия. Если АМОС действительно рухнет, это может привести к глубокому замерзанию значительной части Европы. Ученые предсказали, что в некоторых районах Великобритании температура может опуститься до -30°C. Когда Гольфстрим замедлится или даже остановится, значительная часть Европы и Северной Америки может оказаться в состоянии глубокой заморозки", - пишут СМИ.

Учёные предупредили, что из-за изменений в океане может наступить ледниковый период

"Исторически сложилось так, что мы очень подвержены изменениям погоды. Вспомните, вы всегда смотрите телевизор, когда на улице холодно, идет дождь или бушует ветер. Суровые зимы истощают бюджеты. Они просто замедляют экономическую активность. Холод губителен для экономики", - говорит Крис Хорнер, профессор Института конкурентоспособного предпринимательства.

Власти Исландии уже заявили, что под угрозой само существование страны. И наивно полагать, что коснется похолодание исключительно европейцев. Оно ведь на то и глобальное.

"В системе нашей метеорологии есть такое понятие - "кухня погоды". Это такое сленговое выражение. Когда у нас с вами от какого-то исландского минимума, из-за каких-то волн, которые на высоте 10-12 километров течения в атмосфере, на всей планете может измениться погода", - отметил Алексей Диашев, профессор, доктор технических наук.

Ледяное дыхание остывающего Гольфстрима ощущается уже сейчас. И в весьма неожиданных местах.

Календарная зима уже через несколько дней. Да и морозами в суровой Сибири вроде как никого не напугаешь, но такого не было давно. Минус 45, ветер до 6 метров в секунду, так что по ощущениям на улице все минус 57! В соседней Якутии и вовсе уже ниже 50.

"Да, действительно, в этом году температуры опустились ниже 50-градусной отметки несколько раньше срока. И там сейчас наблюдаются отрицательные аномалии температуры относительно средних климатических значений. То есть относительно того, что наблюдалось в среднем за период с 1991 по 2020 год", - говорит Дарья Гущина, профессор кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова.

И это еще не самое страшное. Пассажиры подмосковной электрички напряглись, когда увидели на табло, что на улице сейчас -253 градуса. Если учитывать прогноз на предстоящую зиму, который растиражировали многие СМИ, перспектива так себе: "Эта зима станет самой холодной в России за последние 250 лет. Говорят, что будут аномальные морозы, достигающие -35°C, а также снежные шторма, охватившие всю среднюю полосу страны. На Юге и Кавказе температура воздуха зимой будет часто опускаться до показателей в -30 градусов. Также обещают двойную норму осадков".

Кто автор сей "сенсации" – неизвестно. Настоящие синоптики так далеко не заглядывают. Их прогноз, конечно, не столь категоричен, но тоже не из приятных.

"Наиболее вероятный сценарий, его априорная вероятность, то есть уверенность в успешности – 65-68%, что нынешняя зима в центре европейской России будет около нормы и несколько выше. Но, во-первых, будут частые перепады и температурных режимов, и режимов осадков. Количество оттепелей будет больше, чем обычно. И в то же время будут встречаться ситуации, когда температуры будут понижаться до 20-23 градусов мороза. Это очень низкие температуры", - сообщил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

А ведь пугали человечество совсем другим - глобальным потеплением. И правильно делали. Год за годом летние температурные показатели обновляют рекорды. Жара во Франции и морозы в Норильске, оказывается, две стороны одной медали - таяния ледников. Глобальное похолодание - по одной из теорий ничто иное, как прямое следствие глобального потепления. В результате этого процесса пресной воды в Атлантике становится больше. По плотности она отличается от воды соленой, следовательно, их соотношение меняется, и Гольфстрим больше не может выполнять свои функции по переносу тепла.

"Мы находимся в переходном периоде от глобального потепления к глобальному похолоданию. И это связанно с такими локальными экстремальными ситуациями. Экстремальными температурами, экстремальными климатическими условиями", - объясняет Диашев.

Кадры, которые облетели все мировые СМИ: ребенка, пострадавшего при наводнении во Вьетнаме, спасают в обычном тазу. Такого потопа в Юго-Восточной Азии не было 30 лет! В курортном Нячанге пострадавшим местным жителям помогали российские туристы.

В Иране же такой засушливой осени не было 70 лет. Заговорили даже о том, что засуху Ирану устроили искусственно и извне. Крупнейшие резервуары страны заполнены лишь на 5%. Не помогают даже технологии искусственного вызова дождя, в воздухе просто нет необходимого количества влаги. Президент готов на крайние меры – перенос столицы.

Это тот случай, когда климат вмешивается в процессы политические. Из-за похолодания или потепления карта мира перекраивалась не раз.

"Резкое похолодание вызвало засуху на Ближнем Востоке и создало ключевую проблему - нехватку продовольствия. Если вам нечем кормить свой народ, он начнет мигрировать. Именно так начинает рушиться один уровень власти за другим. Рушатся старые царства. Древний Египет показал нам, насколько важен климатический фактор", - указал Марк Маслин, профессор Университетского колледжа Лондона.

Когда-то ведь и Гренландия была зеленой. Было это, правда, очень давно. Гораздо ближе к нашему времени – так называемый "малый ледниковому период". Он был на Земле с 14 по начало 19 века. С 1313 года в Англии зимой стал формироваться устойчивый снежный покров. Шотландцам и немцам пришлось прекратить производство вин – виноградники попросту вымерзли. Даже на севере солнечной Италии, писали тогда Боккаччо и Петрарка, пейзажи стали непривычно белоснежными. А на Руси морозы ударили уже в июле. Был еще "тысяча восемьсот насмерть замерший" или "год без лета", так прозвали 1816-й на Западе.

"Как одна из гипотез высказывается, что было виновато замедление Гольфстрима. Но опять-таки достоверных данных о том, что оно наблюдалось, нет. Потому что океанографических наблюдений подробных, да вообще никаких, тогда еще не существовало. А вот то, что в этот период случилось много извержений вулканов, и то, что была уменьшена солнечная активность, это известно", - добавила Гущина.

Переохлаждение, неурожай и другие сопутствующие факторы тогда стали причиной смерти 71 тысячи человек. Вот и эфиопский вулкан Хайли Губби спал 12 тысяч лет, но вдруг проснулся.

В общем, прогнозы разные – вулканическая зима, засуха, наводнения или "уснувший Гольфстрим". В любом случае какой-то запас времени у человечества все же есть, а потому рационально на всякий случай готовиться ко всему и сразу. Запасаясь не валенками или пляжными шортами, а едой. Апокалипсис апокалипсисом, а обед по расписанию.