Раскрыты ужасные последствия для человеческого организма попадания в черную дыру

Что произойдет, если вы попадете в черную дыру? Ученый рассказал об ужасных последствиях для человеческого организма. Хотя падение в огромную черную дыру, безусловно, может привести к летальному исходу, большинству людей не стоит об этом беспокоиться. Однако ученые говорят, что в нашей солнечной системе могут скрываться черные дыры меньшего размера, которые в любой момент могут пройти прямо сквозь вас.

Массы этих так называемых "первичных" черных дыр варьируются от 100 000 раз меньше, чем у скрепки для бумаги, до 100 000 раз больше, чем у Солнца. Но что, задается вопросом издание Daily Mail, произойдет, если вы столкнетесь с одним из этих миниатюрных монстров?

По словам профессора Роберта Шеррера, физика из Университета Вандербильта, результаты будут ужасающими. Гравитационные силы первичной черной дыры были бы настолько сильны, что разорвали бы клетки вашего мозга изнутри.

Профессор Шеррер говорит: "Достаточно большая первичная черная дыра, размером с астероид или больше, может привести к серьезным травмам или смерти, если она пройдет сквозь вас. Это будет похоже на выстрел из пистолета".

Первичная черная дыра - это тип черных дыр, которые образовались в самые первые моменты существования Вселенной, когда огромные облака материи коллапсировали непосредственно в сингулярности, поясняет Daily Mail. Хотя в настоящее время эти черные дыры существуют только теоретически, они могли дрейфовать по Вселенной и медленно сжиматься в течение последних 13,8 миллиардов лет.

Сегодня ученые полагают, что любые оставшиеся первичные черные дыры, вероятно, имеют примерно такую же массу, как астероид, сжатый в точку размером с атом. Несмотря на то, что черная дыра невероятно мала, расчеты профессора Шеррера показывают, что столкновение с одним из этих странных объектов вполне может быть смертельным.

Когда черная дыра сталкивается с каким-либо телом, она начинает передавать огромное количество энергии в двух формах: сверхзвуковой ударной волны и приливных сил. Сверхзвуковой удар возникает, когда что-то движется быстрее скорости звука и создает поток энергии, излучающийся в виде конуса. В случае черной дыры эти ударные волны расходились бы в разные стороны от ее траектории, когда она проходила через ткани организма.

Профессор Шеррер сравнивает силу этого удара с попаданием крупнокалиберной пули, которая при прохождении через тело отдает энергию. Если черная дыра обладает достаточно большой массой, то этой энергии будет достаточно, чтобы вызвать смерть в результате повреждения внутренних органов и массивного кровотечения.

Другой способ, которым черная дыра может убить человека, - это создание приливных сил, продолжает Daily Mail. Приливные силы возникают, когда сила тяжести сильнее воздействует на одну часть объекта, чем на другую, разрывая ее на части. Это тот же самый процесс, который приводит к тому, что планеты распадаются на части, когда они падают слишком близко к своим звездам-хозяевам.

Поскольку первичная черная дыра очень мала, область, на которую воздействует ее гравитационное притяжение, весьма ограничена. Однако, если бы она прошла через мозг, эти приливные силы могли бы быть достаточно сильными, чтобы убить человека.

Профессор Шеррер предсказывает, что первичная черная дыра могла бы создать приливную силу в 10-100 Ньютонов по всему мозгу. В своей статье, опубликованной в International Journal of Modern Physics D, он объясняет, что этого "было бы достаточно, чтобы разделить клетки человеческого мозга".

Хотя это звучит ужасно, расчеты профессора Шеррера показывают, что именно ударная волна, скорее всего, убьет человека. Черная дыра массой примерно в 140 миллиардов тонн вызвала бы удар, эквивалентный дульной энергии винтовки калибра 0,22, который мог бы привести к летальному исходу. Чтобы приливные силы были смертельными, черная дыра должна быть на несколько порядков больше, а ее масса должна составлять примерно семь триллионов тонн.

Это вполне соответствует массе, которую ученые ожидают от первичных черных дыр, но профессор Шеррер утверждает, что причин для беспокойства нет. Он говорит: "Первичная черная дыра меньшего размера могла бы пройти сквозь вас, и вы бы этого даже не заметили. Однако плотность этих черных дыр настолько мала, что такой встречи, по сути, никогда не произойдет".

На самом деле, тот факт, что черная дыра еще никого не убивала, может быть важным научным доказательством, отмечает Daily Mail. Некоторые ученые считают, что первичные черные дыры могут составлять значительную часть темной материи Вселенной. Это ненаблюдаемая дополнительная масса, которая составляет большую часть известной Вселенной и помогает галактикам оставаться вместе. Однако, поскольку мы не можем видеть эти первичные черные дыры, практически невозможно узнать, сколько темной материи они содержат.

Расчеты профессора Шеррера показывают, что даже самые маленькие первичные черные дыры размером с астероид могут привести к серьезным травмам или смерти, если в них кто-то попадет. Таким образом, тот факт, что этого никогда не происходило, означает, что первичные черные дыры не могут быть настолько распространены, что накладывает ограничение на количество темной материи, которую они представляют, если они вообще существуют.