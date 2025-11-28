Asus выпустила монитор с частотой 120 Гц всего за $86

Asus представила на китайском рынке новый монитор VA259HGA по доступной цене — около 610 юаней ($86).

© Ferra.ru

Основные характеристики: диагональ 24,5 дюйма с разрешением Full HD (1920×1080), матрица IPS, частота обновления 120 Гц, технология Adaptive-Sync, встроенные колонки (2 Вт).

Монитор получил сертификацию TÜV Rheinland за снижение нагрузки на глаза. Он использует технологию без мерцания и фильтр синего света.

Есть регулировка наклона, крепление VESA 100×100 и разъёмы HDMI и VGA.

О международном запуске пока речи не идёт, но сбрасывать со счетов его не стоит.