Коварный вирус для Windows нашли на порносайтах

Создатели вирусов начали атаковывать пользователей, заманивая их на поддельные порносайты. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на исследователей Acronis.

Специалисты нашли в интернете ряд поддельных сайтов, которые напоминают по оформлению и контенту популярные сайты для взрослых. Их создатели распространяют через сайты вирус JackFix, который может заблокировать экран компьютера и заставить жертву заплатить деньги за разблокировку.

В ряде случаев на экране может появится реалистичный, но поддельный интерфейс «Центра обновления Windows». Пользователя могут вынудить следовать командам на экране, чтобы похитить его данные и деньги. Специалисты Acronis отметили, что взломы и атаки с блокировой экрана известны по меньшей мере 15 лет, но распространение их через порносайты «добавляет коварной пикантности».

В материале специалистов Acronis говорится, что сохранить безопасность легко.

«Не переходите на сайты для взрослых по ссылкам в электронных письмах, сообщениях или всплывающих окнах», — посоветовали эксперты.

Ранее специалисты MTI Security нашли в Android опасный вирус Sturus, который читает содержимое экрана смартфона. Выяснилось, что программа способна собирать пароли, изучать данные из банковских приложений, читать переписку и анализировать данные на телефоне.

