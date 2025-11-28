В Роскомнадзоре рассказали, когда произойдет полная блокировка WhatsApp*

Полная блокировка WhatsApp* возможна в случае, если мессенджером так и не будут выполнены требования российского законодательства. Об этом ТАСС сообщили в Роскомнадзоре.

В ведомстве утверждают, что WhatsApp продолжает нарушать законодательство РФ. В частности, мессенджер используется для организации терактов в России и вербовки их исполнителей, а также «для мошеннических и иных преступлений против граждан страны».

IT-эксперт оценил прогноз о скорой блокировке WhatsApp* в России

«WhatsApp не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории России. В связи с этим Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении мессенджера», — заявили в РКН.

Там отметили, что если WhatsApp так и не выполнит требования законодательства РФ, то «он будет полностью заблокирован».

*принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена