В Финляндии сделано открытие, меняющее представление о выживании после космических ударов

Шведские ученые из Университета Линнея с помощью точных методов датирования установили, когда именно микробы колонизировали ударный кратер Лаппаярви в Финляндии. Оказалось, что жизнь не просто пережила катастрофу, но и начала активно развиваться в гидротермальной системе, образовавшейся после падения метеорита 78 миллионов лет назад.

"Впервые мы можем напрямую связать микробную активность с ударом метеорита, используя геохронологические методы. Это доказывает, что такие кратеры могут служить средой обитания для жизни долгое время после удара", - говорит профессор Хенрик Дрейк, ведущий автор работы.

Применив передовой изотопный анализ биомаркеров и радиоизотопное датирование, команда обнаружила в минеральных образованиях следы микробной сульфатредукции - процесса, возможного только при наличии жизни. Эти следы появились при температуре около 47 °C, идеальной для микробных экосистем.

Более поздние минеральные образования, сформировавшиеся примерно через 10 миллионов лет после удара, несут следы как поглощения, так и производства метана, что доказывает долговременную микробную активность.

Открытие укрепляет теорию о том, что метеоритные удары могут создавать долгоживущие среды, пригодные для жизни - не только на Земле, но и на Марсе, Европе и других небесных телах.