Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова о скрой блокировке мессенджера WhatsApp* в России.

Ранее Свинцов заявил, что WhatsApp* может быть заблокирован в РФ в течение четырех — шести месяцев. По его словам, блокировка мессенджера обусловлена отказом его создателей от сотрудничества с Москвой.

В полной мере информацией о блокировке WhatsApp* в России не владеет никто, кроме очень узкого круга лиц, причастных к принятию решений в технологической отрасли, ведь в последнее время с WhatsApp* не происходит ничего из ряда вон выходящего. В части сотрудничества с Россией и с нашими правоохранительными мессенджер находится примерно в том же состоянии, что и год, и полтора-два года назад. Павел Мясоедов Директор и партнер компании «Интеллектуальный резерв», эксперт по кибербезопасности

Вопрос о блокировке WhatsApp* в РФ увязывается с вопросом о готовности российских аналогов мессенджера, которые смогли бы его заменить на рынке, отметил эксперт.

«С учетом того, что ранее в России уже были введены ограничения на голосовые звонки в WhatsApp*, можно спрогнозировать, что в дальнейшем они коснутся и общей работоспособности мессенджера, и тогда он перестанет нормально работать, будет постоянно тормозить. А это, в свою очередь, привет к тому, что пользователи волей-неволей будут переходить на какие-то альтернативы», - добавил собеседник.

В настоящее время существует высокая вероятность введения новых ограничений на работу WhatsApp* в России, подчеркнул специалист.

«Из этого вытекает, что делать серьезную ставку на WhatsApp*, наращивать в нем пользовательскую активность, например, переносить в него рабочие чаты, — это достаточно рискованное упражнение. В обозримой перспективе этот мессенджер может престать адекватно функционировать в РФ. Ничего катастрофического при этом не произойдет, но к этому стоит быть психологически готовыми», - заключил Мясоедов.

Ранее сообщалось, что 28 ноября в работе WhatsApp* в российских регионах произошел сбой. Больше всего жалоб на проблемы в работе мессенджера на портал «Сбой.рф» поступило от жителей Москвы. Также о неполадках сообщили из Санкт-Петербурга, Новосибирской, Свердловской, Московской областей и других регионов.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.