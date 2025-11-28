В пещерах майя открыт древнейший "путь в загробный мир"

Подводные археологи, исследующие сеноты и пещеры на полуострове Юкатан, обнаружили новые свидетельства о погребальных обрядах древних майя. Согласно их верованиям, эти природные объекты служили вратами в Шибальбу - загробный мир.

© Российская Газета

Доклад Кармен Рохас Сандовал из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) представил ключевые находки. Среди них - захоронение женщины возрастом 12 000 лет в пещере близ Тулума и погребение мужчины 10-летней давности с ритуальными углями.

Анализ показал, что майя целенаправленно выбирали для захоронений пещеры с крупными сталактитами и сталагмитами. Тела заворачивали в шкуры животных и размещали у этих природных структур.

"Сеноты и пещеры прочно ассоциировались с подземным миром и путешествием душ, - отмечает Кармен Рохас Сандовал. - Однако момент, когда эта связь укоренилась в мировоззрении, требует дальнейшего изучения".

Согласно мифологии майя, душа умершего проходила через испытания в Шибальбе, чтобы возродиться в растениях или плодах. Сама смерть описывалась как "вход в воду" или "начало пути", что подчеркивало связь с подземными водами.