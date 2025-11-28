Российские ученые предупредили о сильных вспышках на Солнце

В пятницу, 28 ноября, ожидается возобновление сильных солнечных вспышек уровня М, а также возможно появление вспышек высшего уровня X. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований.

© NASA

Там отметили, что резкое усиление активности Солнца связано с выходом на обращенную к Земле сторону нескольких новых крупных центров. За последние 24 часа потоки рентгеновского излучения возросли почти в пять раз. Кроме того значительно увеличилась частота малых и средних вспышек, которые не оказывают влияния на Землю, но свидетельствуют о быстром росте запасов вспышечной энергии.

«По прогнозу в течение сегодняшнего дня ожидается возобновление сильных вспышек уровня M. Вероятности вспышек высшего X уровня также повышены, но пока находятся на умеренных уровнях», — говорится в тексте.

В ИКИ РАН указали, что качели солнечной активности наблюдаются уже около 1,5 месяцев. Это связано с ярко выраженной и не вполне понятной асимметрией в распределении солнечных активных центров.