Как ухаживать за компьютером, чтобы он прослужил дольше?

ПК может работать без проблем годами, но это не значит, что за ним совсем не нужно ухаживать. Напротив, регулярный уход поможет продлить срок службы компьютера — достаточно лишь сделать определенные процедуры привычкой. Портал howtogeek.com рассказал, о чем нельзя забывать, чтобы правильно ухаживать за компьютером.

Очистка от пыли

И ПК, и ноутбукам нужна регулярная чистка от пыли, причем речь здесь не только об опрятном виде устройства. Излишки пыли могут привести к повышению температуры системы, что заставляет кулер и вентиляторы работать активнее обычного. Компьютер становится более шумным, и, если совсем запустить ситуацию, перегрев приведет к падению производительности.

Для безопасной чистки ПК его всегда нужно выключать и отключать от сети. Не ставьте системный блок на ковер, чтобы компоненты не ударило статическим током; поставьте его где-нибудь в чистом месте без статического электричества. А для непосредственно уборки подойдет баллон со сжатым воздухом и микрофибровая тряпочка. Процедуру чистки от пыли желательно повторять раз в 3-6 месяцев.

Замена термопасты

Термопаста заполняет микроскопические пробелы между теплоотводом процессора и кулером, тем самым помогая эффективно рассеивать тепло. Она не охлаждает CPU сама по себе, но играет ключевую роль в работе кулера. Поэтому термопасту тоже стоит периодически менять — для этого необходимо аккуратно снять процессор с материнской платы. Не забудьте снять изопропиловым спиртом засохший слой старой термопасты, а новую добавляйте в объеме не больше горошины.

Неочевидные обновления драйверов

Пожалуй, каждый пользователь ПК знает, что драйвер той же видеокарты стоит регулярно обновлять. Но другие компоненты системы тоже иногда нуждаются в обновлении прошивки: чипсеты, накопители, звуковые драйверы. Обычно инструмент обновления Windows берет большую часть подобных загрузок на себя, но он не идеален. Если ваш ПК вдруг начал сбоить, есть смысл проверить, не нуждается ли что-то в свежих драйверах. И нет, пользоваться специальными «утилитами для обновления драйверов» не нужно — они могут сделать еще хуже.

Обновление BIOS

Обновление прошивки BIOS нельзя назвать регулярной процедурой — иногда она необходима при покупке компьютера, чья материнская плата работает на очень старой версии BIOS. При установке этого драйвера важно быть очень осторожным и следовать инструкциям от производителя платы: иначе вы рискуете перманентно вывести ПК из строя.

Оптимизация вентиляторов

Хорошая новость в том, что вентиляторы не нужно оптимизировать регулярно — достаточно сделать это всего один раз. Продвинутые пользователи и те, кто разгоняют свои компьютеры, проводят много времени за точечной конфигурацией ПК, но среднестатистическому пользователю это ни к чему. Повторять оптимизацию есть смысл лишь при перегреве компьютера или слишком высоком уровне шума.

Очистка задач автозапуска

Многие программы просятся в список автозапуска Windows, не важно, много ли от этого пользы. Чем больше приложений автоматически запускаются при включении ПК, тем медленнее он будет загружаться. Проблема не такая уж и серьезная, если ваша операционная система установлена на SSD, но периодически все равно желательно чистить автозапуск от ненужного мусора.