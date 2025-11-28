Выявлена основная причина экстремальных ветров на Венере

Ветры на Венере обладают уникальной характеристикой — «супервращением». На уровне облаков атмосфера планеты вращается в 60 раз быстрее, чем сама Венера, достигая скорости 540 км/ч, сообщает space.com.

Ученые ранее установили, что тепловые приливы, вызванные нагревом в южном полушарии Солнца, играют важную роль в формировании ураганных ветров.

Около двух-трех миллиардов лет назад на Венере существовали жидкая вода и подходящие климатические условия для жизни. Однако со временем из-за увеличения светимости Солнца условия на планете стали непригодными для существования жизни.

В «молодости» Солнце излучало свет с мощностью, составляющей 70% от современной. Однако геологические данные свидетельствуют о том, что 4 миллиарда лет назад на Земле существовал влажный и теплый климат. Это наблюдение противоречит стандартной модели эволюции звезд, отмечают авторы.

Ранее сообщалось, что последняя миссия человечества на Венеру завершилась. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило о гибели аппарата «Акацуки», который проработал почти десять лет. Миссия открыла новые горизонты для понимания климата Венеры, ее экстремально высоких давления и температуры.