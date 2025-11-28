Ученые переписали механизм навигации у голубей

Птицы обладают магниторецепцией, позволяющей им ориентироваться в магнитном поле Земли во время миграций. Существует три гипотезы о механизме этого явления: магнетитовые кристаллы, магнитные белки в глазах и электромагнитная индукция в ухе, передает журнал Science.

В материале ученые исследовали мозг голубей с использованием лазера и маркера C-FOS. Птиц подвергали воздействию вращающегося магнитного поля.

В результате исследований было обнаружено, что активация наблюдалась только в медиальных вестибулярных ядрах, которые получают сигналы от внутреннего уха. Это опровергает предположения о существовании магнитного зрения и магнетита в клюве голубей.

Исследования молекулярного состава внутреннего уха показали, что волосковые клетки второго типа содержат белки CaV1.3 и BK, которые реагируют на слабые электрические сигналы, генерируемые движением жидкости в каналах при пересечении магнитных линий. Это объяснение помогает понять, почему голуби кружатся перед тем, как выбрать направление полета.

Магнитное чувство птиц является частью их системы равновесия. Они используют движения головы для создания сигналов, которые поступают в биологический компас.