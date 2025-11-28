YouTube начал требовать от россиян скан паспорта

YouTube расширил практику обязательной проверки возраста на пользователей из России и стран СНГ. Платформа начала массово показывать уведомления с требованием подтвердить совершеннолетие при попытке просмотра контента с возрастными ограничениями, сообщает «Код Дурова».

© Газета.Ru

Для прохождения проверки сервис предлагает несколько вариантов верификации: загрузку скана удостоверения личности (паспорта или водительских прав), селфи для автоматической оценки возраста, а также подтверждение через банковскую карту или адрес электронной почты. Отмечается, что в процессе проверки данные могут передаваться сторонним подрядчикам, включая сервис VerifyMy, для сопоставления данных на других платформах.

По данным пользователей, требования о подтверждении возраста уже фиксируются на аккаунтах, зарегистрированных в странах Европы и Беларуси. Аналогичные ограничения могут затронуть и россиян, использующих доступ к платформе через иностранные IP-адреса. Ранее такие меры начинали внедряться для пользователей из западных стран еще в конце сентября.

Эксперты связывают ужесточение процедур с инициативами регуляторов в Великобритании и странах Европейского союза, где обсуждаются и принимаются законы, обязывающие интернет-платформы проводить строгую проверку возраста.