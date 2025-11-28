В России запустили верификацию для иностранных сим-карт

Российские операторы связи запустили механизм верификации для иностранных сим-карт после их попадания в Россию.

© Газета.Ru

Об этом сообщило Минцифры РФ на своем сайте.

«Крупнейшие российские операторы мобильной связи запустили механизм верификации для иностранных сим-карт, у которых при попадании на территорию РФ временно блокируются услуги мобильного интернета и обмена смс», — говорится в сообщении.

В Минцифры заявили, что период «охлаждения» необходим для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников. Он действует как для российских, так и для иностранных сим-карт и составляет 24 часа. По истечении этого времени доступ к интернету и смс восстанавливается автоматически.

При регистрации иностранной сим-карты в сети российского оператора пользователю на телефон поступит смс со ссылкой для авторизации с помощью проверки через капчу. После успешного подтверждения доступ к мобильному интернету и смс восстановится.

На этой неделе российские операторы связи начали предупреждать абонентов, что доступ к мобильному интернету может временно пропасть. Такие уведомления получили абоненты из Белгородской области. О проблемах со связью также сообщили жители Архангельской области.