Ученый назвал главную угрозу Земле от «инопланетного корабля» 3I/ATLAS

Александр Киселев, астроном и популяризатор науки, объяснил, что главной угрозой для Земли со стороны крупных космических объектов является возможность их столкновения, передает aif.ru.

При этом, по словам специалиста, вероятность столкновения остается очень низкой. Как уточнил собеседник издания, Земля может столкнуться с разрушительными последствиями, если это произойдет. Речь идет о таком природном явлении, как цунами, которое может произойти в результате падения космического объекта.

Астрономы по всему миру будут внимательно отслеживать траекторию, скорость, размер и состав кометы, чтобы точно определить риск возможного столкновения, отметил эксперт.

Загадочный объект 3I/ATLAS, сохраняющий редкий пылевой антихвост, сняли на фото

Киселев подчеркнул, что максимальное сближение астероида 3I/ATLAS с Землей произойдет 19 декабря и составит 270 миллионов километров. По словам эксперта, особенно пристально за «космическим гостем» астрономы со всего мира будут наблюдать с 27 ноября по 27 января.