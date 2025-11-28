Т-банк выпустил новое партизанское приложение для App Store

Т-банк выпустил новое приложение в App Store взамен удаленному, теперь оно называется The Birds Voices, выяснили Frank Media.

В чате поддержки кредитной организации заявили, что это новая версия приложения, в которой исправлены некоторые ошибки. Также там предупредили, что сервис могут удалить из App Store в любой момент.

15 сентября Т-банк запустил сервис бесконтактной оплаты на iPhone, который работает через приложение кредитной организации. Оплачивать покупки можно только через терминалы «Сбера», также должен быть включен Bluetooth и установлена операционная система iOS 16 и новее.