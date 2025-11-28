Доказано рукотворное происхождение огромных ям возле Стоунхенджа

Сочетание передовых научных методов помогло доказать рукотворное происхождение глубоких ям близ Стоунхенджа, выкопанных в эпоху неолита.

Если архитекторы великого каменного монумента в Уилтшире, вдохновлялись, вероятно, небом, то создатели круга у Даррингтона, по мнению исследователей, были больше сосредоточены на мире подземном.

Около двадцати ям, растянувшихся более чем на полтора километра, окружают неолитические памятники Даррингтон-Уоллс и Вудхендж. Некоторые из них достигают десяти метров в ширину и пяти в глубину. Выкопать такие ямы в меловых почвах потребовало бы от древних сообществ недюжинной решимости и инженерных навыков.

Загадочные ямы

Впервые о возможном существовании этого круга ям объявили в 2020 году, и некоторые тогда назвали его крупнейшей доисторической структурой из когда-либо найденных в Британии. Открытие было истолковано как возможное раннее свидетельство использования счета: из-за гигантских размеров круга его создателям нужно было как-то отслеживать свое местоположение, поскольку визуально охватить всю конструкцию было невозможно.

Впрочем, нашлись и скептики. Ряд экспертов высказал предположение, что эти углубления могли быть природными образованиями, а не рукотворными сооружениями возрастом более 4000 лет.

Ответом на критику стала статья в журнале Internet Archaeology, в которой приведены убедительные доказательства искусственного происхождения ям.

Ямы образуют «необыкновенное сооружение», заявил профессор Винсент Гаффни из Школы археологических и судебных наук Брадфордского университета, руководивший исследованием. Чтобы убедиться в этом, была применена комбинация методов, ранее не использовавшихся подобным образом.

«Исключительный размер ям потребовал нового подхода для их изучения без необходимости масштабных и крайне дорогостоящих раскопок. Поскольку ни одна технология не может дать ответы на все вопросы, мы использовали несколько видов геофизического оборудования, чтобы установить размер и форму ям», — пояснил он.

Сочетание методов

С помощью электрорезистивной томографии определили глубину ям, а с помощью радара и магнитометрии — их очертания. Но этого недостаточно, чтобы доказать их антропогенное происхождение. Поэтому были извлечены керны грунта, к которым применили целый ряд методов, включая оптически стимулированную люминесценцию (ОСЛ) для прямой датировки почвы по последнему моменту ее нахождения на солнце и анализ древней ДНК из осадков (sedаDNA) для выявления следов животных и растений.

Исследователи обнаружили повторяющиеся стратиграфические закономерности в образцах, взятых из разных частей обширного памятника, что, по их мнению, неопровержимо доказывает участие человека.

«Это не могло получиться естественным путем. Такого просто не бывает, — уверен Гаффни. — Мы считаем, что вопрос окончательно решен».

Ямы могли быть выкопаны в позднем неолите. Их истинное предназначение, вероятно, навсегда останется загадкой, но Гаффни допускает, что оно могло быть связано с верованиями в подземный мир.