Марс был пригодным для жизни дольше, чем считалось

Ученые выяснили, что процесс вымирания всего живого на Марсе занял дольше времени, чем считалось ранее. Это удалось выяснить ученым из Нью-Йоркского университета в Абу-Даби.

Изучив снимки с планеты, ученые проанализировали загадочные скальные образования в кратере Гейла. Ими оказались застывшие песчаные волны, которые со временем превратились в твердый камень.

Этот процесс требует участия воды, говорится в журнале Journal of Geophysical Research: Planets. Поэтому ученые предположили, что пока на поверхности все вымирало, под поверхностью все еще текли грунтовые воды, а климат оставался достаточно влажным.

Это открытие дает новые надежды астробиологам. Они считают, что у потенциальной жизни на Марсе было больше времени на развитие.