Ученые заявили, что Марс был пригодным для жизни дольше, чем считалось
Ученые выяснили, что процесс вымирания всего живого на Марсе занял дольше времени, чем считалось ранее. Это удалось выяснить ученым из Нью-Йоркского университета в Абу-Даби.
Изучив снимки с планеты, ученые проанализировали загадочные скальные образования в кратере Гейла. Ими оказались застывшие песчаные волны, которые со временем превратились в твердый камень.
Этот процесс требует участия воды, говорится в журнале Journal of Geophysical Research: Planets. Поэтому ученые предположили, что пока на поверхности все вымирало, под поверхностью все еще текли грунтовые воды, а климат оставался достаточно влажным.
Это открытие дает новые надежды астробиологам. Они считают, что у потенциальной жизни на Марсе было больше времени на развитие.