Стало известно, насколько россияне верны брендам смартфонов

Более половины россиян (52%), сменивших устройства в 2025 году, выбрали новый смартфон того же бренда — это на 10% больше, чем в 2024 году. Об этом говорится в исследовании МТС, результаты которого есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Самыми лояльными оказались владельцы смартфонов Apple и Realme. Среди сменивших гаджеты пользователей Apple 79% снова купили iPhone — это почти столько же, сколько и годом ранее. При этом чаще всего выбирались модели iPhone 16, 16 Pro и 16 Pro Max.

Наибольший рост преданности бренду за год показал Realme. В 2024 году лишь 17% сменивших смартфон остались с тем же брендом, а в 2025 году — уже 69%. В МТС объясняют это ростом доли Realme на российском рынке, укреплением имиджа бренда и расширением линейки устройств, особенно в среднем ценовом сегменте. Одним из драйверов спроса стала модель Realme Note 60X, которая вошла в число самых популярных смартфонов на рынке по итогам десяти месяцев 2025 года.

Что касается других игроков: китайский бренд Xiaomi, который год назад занимал второе место по удержанию, а в 2025 году уже откатился на третье, однако уровень повторных покупок вырос до 60% (против 41% в 2024-м). У Samsung показатель составил 43% — рост по сравнению с 37% годом ранее.

По мнению экспертов МТС, ключевыми факторами, формирующими приверженность бренду, остаются стабильность работы устройств и развитые экосистемы — способность смартфона интегрироваться с другими гаджетами и сервисами.