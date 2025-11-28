Apple обвинили в тайном замедлении старых iPhone

Новый процессор корпорации Apple, установленный в iPhone, оказался сопоставим по мощности с чипом прошлого поколения. Об этом сообщило издание Wccftech.

Журналисты обратили внимание на пользователя Reddit и iPhone 16 Pro Max, который обеспечил смартфону активное охлаждение. При таких условиях ему удалось разогнать производительность процессора A18 Pro, установленного в телефонах 2024 года выпуска, до уровня чипа A19 Pro.

Судя по результатам бенчмарка Geekbench 6, iPhone Air с чипом A19 Pro набирает в одноядерном тесте 3687 баллов, многоядерном — 9390 баллов. Прошлогодний iPhone 16 Pro Max с процессором A18 Pro и установленным охлаждением получил 3630 и 9638 баллов соответственно. Журналисты Wccftech обвинили Apple в том, что она по сути ограничивала мощность старых смартфонов, замедляя производительность.

Они отметили, что разницы между процессорами A18 Pro и A19 Pro практически нет. Также оба чипа были созданы по 3-нанометровому техпроцессу. Однако смартфоны 2025 года выпуска имеют систему охлаждения, тогда как предыдущие iPhone охлаждаются по-старому.

«Складывается впечатление, что Apple намеренно не хотела встраивать испарительную камеру в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max», — подытожили авторы.

Ранее журналисты портала CNet перечислили лучшие смартфоны Apple, которые можно купить в 2025 году. Они выделили iPhone 17, iPhone 16, iPhone 17 Pro Max и iPhone Air.