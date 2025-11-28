Генетический анализ переписал историю происхождения домашних кошек

Генетические данные свидетельствуют о том, что домашние кошки появились в Северной Африке и расселились в Европе и Восточной Азии в последние 2000 лет — значительно позже, чем считалось прежде.

Домашние кошки Felis catus происходят от африканской дикой кошки Felis lybica lybica, и сегодня их можно встретить на всех континентах, кроме Антарктиды.

Предыдущие исследования предполагали, что одомашнивание кошки произошло на Ближнем Востоке, и в Европу она могла попасть еще в 9600 году до нашей эры.

Большая команда европейских исследователей изучила 225 древних образцов кошек, найденных почти в 100 археологических памятниках по всей Европе и на территории современной Турции. Из них смогли выделить 70 полных древних геномов, охватывающих период более чем в 10 000 лет — с IX тысячелетия до нашей эры по XIX век нашей эры. Также секвенировали 17 геномов музейных экспонатов и современных диких кошек из Италии, Болгарии, Марокко и Туниса. Результаты этого масштабного исследования опубликованы в Science.

Самая ранняя кошка, генетически идентифицированная как африканская дикая или домашняя, была найдена на Сардинии (Италия) и датируется II веком нашей эры. Все более древние кошки в Европе оказались генетически европейскими дикими котами Felis silvestris. Это доказывает, что распространение домашней кошки произошло намного позже, чем предполагалось.

Исследование выявило как минимум две отдельных волны переселения кошек из Северной Африки в Европу в I тысячелетии до н. э.:

на Сардинию были завезены дикие африканские кошки F. l. lybica из северо-западной Африки, которые стали предками современной популяции диких сардинских кошек

с I века н. э. из другой популяции Северной Африки (вероятно, с побережья Туниса) были завезены кошки, которые стали генетическими предками всех современных домашних кошек в Европе. Их распространению активно способствовала Римская империя.

«На начальном этапе одомашнивания кошки, вероятно, были очень хорошо приспособлены к жизни рядом с человеком. Их экологическая пластичность обеспечила им успех. Они могли процветать рядом с людьми в разных условиях — в городах и сельской местности, сопровождая их в долгих путешествиях, и это предопределило их эволюционный успех», — объясняет эволюционный биолог Клаудио Оттони из Римского университета Тор Вергата, один из многочисленных авторов работы.

В другом исследовании, опубликованном в Cell Genomics, были изучены 22 набора кошачьих останков из Китая возрастом более 5000 лет и проанализированы геномы 130 современных и древних особей из Евразии. К своему удивлению, авторы обнаружили, что более 5000 лет назад в Поднебесной бок о бок с людьми жил другой вид — бенгальский, или дальневосточный, кот Prionailurus bengalensis — дикая кошка родом из Восточной Азии.

«Эти кошки часто появлялись в человеческих поселениях, вероятно, привлеченные грызунами, но по-настоящему одомашнены так и не были», — говорит Ло Шу-Цзинь, которая руководит лабораторией генетического разнообразия в Пекинском университете.

Исследование показало, что настоящие домашние кошки попали в Китай значительно позже, около 1300 лет назад, во времена династии Тан. Геномные данные связывают их с кошками с Ближнего Востока и из Центральной Азии, что позволяет предположить, что они были завезены торговцами по Шелковому пути.

Несмотря на длившиеся более 3500 лет комменсальные отношения с человеком, бенгальские коты в итоге так и не были одомашнены и вернулись в свою естественную среду обитания, отмечает Ло.