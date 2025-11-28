Samsung признала серьезную проблему своих смартфонов

Корпорация Samsung исправит проблему темного режима в своих смартфонах. Об этом сообщает издание PhoneArena.

© Lenta.ru

Журналисты обратили внимание на новые функции в бета-версии One UI 8.5. Судя по отчетам энтузиастов, который оценили прошивку, в новой версии операционной системы (ОС) появится полноценный темный режим. Они пояснили, что при его включении темные оттенки будет приобретать не только интерфейс, но и иконки приложений.

В материале говорится, что иконки приложений в ОС Samsung не меняются при включении или выключении ночной темы.

«В то время как остальная часть интерфейса становится темной, на главном экране часто остаются яркие значки», — подчеркнули журналисты.

При этом в Samsung почему-то игнорировали серьезную проблему, влияющую на восприятие смартфонов, на протяжении нескольких поколений, то есть целые годы.

При этом перекрашивать иконки в темный цвет требует как Google — разработчик Android, на которой основана прошивка от Samsung, так и конкурент Apple. Вероятно, One UI 8.5 появится вместе с телефонами серии Galaxy S26 в начале 2026 года.

