В России выросли продажи компьютерных аксессуаров

Российский рынок компьютерных аксессуаров показал устойчивый рост по итогам первых девяти месяцев 2025 года. Согласно отчету компании «М.Видео», копия которого имеется в распоряжении «Газеты.Ru», объем продаж компьютерных мышей увеличился на 8% в количественном выражении, превысив 10,3 млн устройств, а выручка от их реализации выросла на 7%.

Наибольшей популярностью пользуются модели средней ценовой категории. Более трети всех проданных мышей относятся к сегменту 500-1000 рублей, при этом устройства стоимостью свыше 2000 рублей демонстрируют стабильный спрос с сезонными пиками. Лидером рынка в денежном выражении остается Logitech, занимающий около четверти всех продаж. Значительные позиции также сохраняют A4Tech, Defender и Gembird, а китайские бренды, включая Xiaomi и Redragon, продолжают укреплять свое присутствие.

Особой динамикой отличается сегмент игровых мышей, формирующий до 36% продаж в натуральном выражении. Максимальный интерес к этой категории традиционно наблюдается в декабре-январе.

Рынок компьютерных клавиатур демонстрирует сопоставимые результаты — за отчетный период было реализовано около 4,4 млн устройств. В денежном выражении категория показала рост с 12,5 до 13,4 млрд рублей. Спрос равномерно распределен между моделями стоимостью 500-1000 рублей и более продвинутыми решениями ценой 1000-2000 рублей. Премиальные механические клавиатуры дороже 3500 рублей сохраняют устойчивую популярность.

Игровые клавиатуры составляют около 40% продаж в штуках, подтверждая статус одной из самых динамичных подкатегорий. Среди ключевых брендов выделяются Logitech, Defender, A4Tech и Redragon, предлагающие широкий выбор офисных и игровых решений.

Стабильное развитие рынка обеспечивается за счет расширения ассортимента, роста популярности игровых устройств и укрепления позиций как международных, так и китайских производителей.